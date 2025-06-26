Как по пальцам определить уровень выносливости человека

Согласно новому метаанализу, те, у кого безымянный палец на руке длиннее указательного, могут лучше переносить более тяжёлые и продолжительные тренировки. У таких людей больше шансов добиться успеха в беге на длинные дистанции, ходьбе, езде на велосипеде, гребле, командных видах спорта, которые предполагают сильную аэробную нагрузку.

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Команда экспертов рассмотрела в рамках новой работы 22 научных исследования, в которых оценивались 5293 человека из 12 стран. Оказалось, что участники с более низким соотношением 2D:4D (у которых указательные пальцы короче безымянных) имели лучшую переносимость упражнений и выносливость.

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По словам доктора медицины Майкла Фредериксона, спортивного физиотерапевта из Стэнфордского медицинского университета, меньшая длина указательного пальца и большая длина безымянного связаны (хоть и слабо) также с несколькими показателями спортивных результатов. Они включают большую силу хвата руки, более высокую скорость спринта, большую взрывную силу. В некоторых исследованиях отмечается, что это сильнее выражено у мужчин и в видах спорта, которые требуют выносливости или взрывной силы.

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