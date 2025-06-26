Как загрязненный воздух влияет на беременность и здоровье ребенка

Воздействие мелких частиц загрязненного воздуха (PM2.5) на организм женщины в период беременности связано с повышенным риском избыточного веса или ожирения у ее ребенка. К такому выводу пришли исследователи из Института глобального здравоохранения Барселоны. Работа опубликована в журнале Environment International (EI).

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Исследование охватило данные более 37 тысяч матерей и детей из восьми европейских стран. За участниками наблюдали с момента беременности и до 12-летнего возраста детей. Ученые оценивали среднегодовые концентрации диоксида азота (NO₂) и взвешенных частиц PM2.5 по месту жительства. Затем оценивалась связь между загрязнением и индексом массы тела ребенка.

Результаты показали: высокий уровень PM2.5 во время беременности увеличивает риск избыточного веса и ожирения у детей на 23%, особенно в возрасте от 9 до 12 лет. Однако влияние загрязнения уже после рождения — как PM2.5, так и NO₂ — не дало статистически значимых результатов.

«Беременность может быть особенно чувствительным периодом, когда загрязненный воздух оказывает долговременное влияние на здоровье ребенка, — объяснила ведущий автор Сара Уаркентин. — Потенциальными причинами могут быть окислительный стресс, воспаление, гормональные сбои и нарушения развития плаценты».

Авторы подчеркивают, что результаты варьировались по странам. В Великобритании, например, загрязнение PM2.5 было связано с пониженным ИМТ у детей, а в Нидерландах — наоборот, с повышенным.