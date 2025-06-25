Изучена восприимчивость мозга к боли от разных источников одновременно

Учёные выяснили, как мозг усиливает боль от разных источников одновременно
Новая работа учёных из Китайской академии наук проливает свет на то, как мозг воспринимает боль от нескольких источников одновременно. Оказывается, восприятие боли может усиливаться не только из-за самих физических стимулов, но и из-за того, как человек осмысляет происходящее. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the Royal Society B.
В ходе эксперимента участникам последовательно предъявляли болевые стимулы — тепло, давление и электрические импульсы. Эти воздействия были как по отдельности, так и в комбинации. При этом часть испытуемых получала инструкции воспринимать боль как общее ощущение, а другим таких указаний не давали.
Результаты показали, что люди, которых просили сосредоточиться на общем болевом восприятии, сообщали о значительно более сильных ощущениях. Когда воздействия были слабыми и не вызывали боли, эффект усиления восприятия исчезал. Это говорит о том, что восприятие боли усиливается именно за счёт когнитивной обработки, а не простой суммы раздражителей.
Ключевую роль в этом процессе играет участок мозга под названием предклинье. Учёные зафиксировали, что активность этой области увеличивается, когда человек объединяет разные болевые сигналы в единое ощущение. При этом уровень активности предклинья напрямую соответствовал субъективной оценке боли.