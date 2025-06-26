Ученые изобрели «метаноловый алкотестер»

Ученые-химики из Университета Аделаиды (Австралия) создали прототип устройства, способного спасти тысячи жизней, — портативный датчик, который может оперативно диагностировать отравление опасным метиловым спиртом (метанолом) по выдыхаемому воздуху. Разработка, которую уже окрестили «метаноловым алкотестером», описана в научном журнале ACS Sensors.

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Отравление метанолом, который часто используется в производстве контрафактного алкоголя, является смертельно опасным. В отличие от пищевого этанола, даже малые дозы метилового спирта могут привести к слепоте, судорогам и летальному исходу. До сих пор для его диагностики требовался сложный и дорогостоящий анализ крови.

Новый датчик создан на основе токопроводящих чернил, в состав которых входит графен и металлоорганический каркас (МОК) на основе циркония. Этот пористый материал, по словам ученых, работает как губка, эффективно «улавливая» молекулы метанола из воздуха.

В ходе тестов прототип смог выявить метанол в концентрациях от 50 частиц на миллиард — это ниже уровня, который наблюдается при отравлении. Изначально сенсор не различал метанол и этанол, но с помощью алгоритмов машинного обучения его научили точно определять оба вещества, даже если они присутствуют в воздухе одновременно.

Авторы разработки отмечают, что это только первый шаг. Теперь устройству предстоит адаптация к работе в условиях высокой влажности, характерной для выдыхаемого воздуха. В будущем такие датчики можно будет использовать в портативных алкотестерах, в оснащении скорой помощи и на предприятиях, где рабочие контактируют с метанолом.