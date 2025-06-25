Названы заболевания, чаще всего являющиеся причиной смерти

За последние 50 лет смертность от болезней сердца значительно сократилась — на 66% с учетом возраста, а летальные исходы от инфарктов упали почти на 90%, сообщила международная команда ученых. Однако исследование также показало тревожную тенденцию: на фоне снижения смертей от инфарктов стремительно растет число смертей от сердечной недостаточности, аритмий и заболеваний, вызванных хронически высоким давлением. Работа опубликована в журнале Journal of the American Heart Association (JAHA).

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Анализ данных Центров по контролю и профилактике заболеваний США за 1970–2022 годы показал, что сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смерти: с 1970 по 2022 год они составили 31% всех летальных исходов. При этом доля инфарктов среди всех смертей от болезней сердца снизилась с 54 до 29%. Смертность от других сердечных заболеваний (включая аритмии, сердечную недостаточность и гипертоническую болезнь) выросла на 81% и в 2022 году уже составляла почти половину всех случаев.

«Это удивительное изменение в структуре причин смертности, — отметил автор исследования доктор Сара Кинг из Стэнфордской медицинской школы. — Мы стали лучше лечить инфаркты, но теперь сталкиваемся с ростом хронических сердечных проблем, особенно на фоне стареющего населения и увеличения факторов риска».

Ученые подчеркивают, что снижение летальности инфарктов стало возможным благодаря ряду ключевых достижений. В 1960-е годы появились кардиологические отделения и операции шунтирования. Разработаны эффективные лекарства: аспирин, бета-блокаторы, статины и ингибиторы АПФ. Общественные меры здравоохранения также внесли свой вклад: отказ от курения, популяризация физической активности и улучшение контроля давления и уровня холестерина.

Тем не менее число факторов риска заметно увеличилось. Ожирение выросло с 15% в 1970-х до 40% в 2022 году. Сахарный диабет 2 типа и преддиабет теперь поражают почти половину взрослых. Артериальная гипертензия также увеличилась: с 30% в 1978-м до почти 50% в 2022-м.

Доктор Лата Паланиаппан, соавтор исследования, подчеркнула: