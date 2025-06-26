В одноразовых вейпах нашли высокие концентрации тяжелых металлов

Американские химики обнаружили, что никотиносодержащая жидкость в семи популярных марках одноразовых электронных сигарет, а также вырабатываемый ими пар, содержит в себе очень высокие концентрации свинца, никеля и ряда других тяжелых металлов. Они предположительно накапливаются в жидкости в результате ее контакта с нагревательной спиралью, сообщила пресс-служба Университета Калифорнии в Дэвисе (UCD).

"Наше исследование раскрыло ранее неизвестный фактор риска, связанный с использованием новых и набирающих популярность одноразовых электронных сигарет. Через некоторое время в их паре появляется опасные для здоровья мозга концентрации свинца, а также сурьмы и никеля, что способствует развитию рака. В этом отношении они не просто хуже, чем другие типы вейпов, но и чем обычные табачные изделия", - пояснил доцент UCD Бретт Пулин, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Химики пришли к такому выводу при изучении того, как много опасных для здоровья тяжелых металлов вырабатывают семь популярных в США марок одноразовых электронных сигарет. Эти вейпы сконструированы таким образом, что их нагревательный элемент постоянно контактирует с никотиновой жидкостью, что, как предположили ученые, может привести к попаданию все больших количеств ионов металлов при каждом включении устройства.

Руководствуясь этой идеей, ученые изучили структуру и состав нагревательной спирали и связанных с ней элементов вейпа, и изучили то, как изменились доли присутствующих в ней металлов в никотиновой жидкости и в паре электронных сигарет после 500 и 1 500 затяжек. Эти опыты показали, что концентрация ионов свинца, сурьмы и никеля быстро росла в жидкости во всех изученных устройствах после каждой новой затяжки.

В результате чего концентрация этих металлов достигла опасных для здоровья значений уже через несколько сотен затяжек, причем в некоторых случаях курильщик получает за день примерно столько же свинца при употреблении одноразовых вейпов, сколько содержится в 20 пачках табачных сигарет. В этом отношении одноразовые электронные сигареты оказались значительно опаснее предыдущих вариантов этих изделий, которые можно повторно заправлять.

Результаты этих замеров, как считают химики, говорят в пользу скорейшего введения ограничений на оборот электронных сигарет, а также разработки правовых норм, регулирующих производство данных устройств и помогающих информировать потребителей о рисках для здоровья, связанных с их употреблением.

О вреде вейпов

За последние годы ученые открыли массу свидетельств того, что пар электронных сигарет представляет угрозу для жизни людей и при этом он часто не уступает табачному дыму в этом отношении. В частности, недавно американские химики и биологи выяснили, что испарения вейпов содержат токсины, канцерогены и другие вещества, которые не только повышают вероятность развития рака легких, но и делают стенки артерий и вен более ломкими.

Сейчас в России обсуждается возможность полного запрета вейпов. Так, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов ранее заявлял, что выступает за тотальный запрет вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, подчеркивал, что депутаты поддержат законопроект о полном запрете продажи электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, если такая инициатива поступит от правительства РФ.