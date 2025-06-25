У омега-3 нашли опасный побочный эффект

Омега-3 жирные кислоты, которые традиционно считаются полезными, могут повышать уровень некоторых воспалительных маркеров. К такому выводу пришли ученые из Университета Бристоля. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Epidemiology (IJE).

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«Считается, что омега-3 оказывают противовоспалительное действие, но наши данные показывают, что все не так однозначно», — заявили авторы исследования.

Работа основывалась на данных 30-летнего когортного исследования Avon Longitudinal Study of Parents and Children. В нем приняли участие люди, родившиеся в бывшем графстве Эйвон в Англии в 1991-1992 годах. Также в работе использовалась информация о здоровье отцов, братьев и сестер, а также детей участников.

Анализ показал, что при повышении концентрации омега-3 в крови у участников также увеличивался уровень ряда воспалительных биомаркеров.

«Особое значение имело соотношение омега-6 к омега-3: когда омега-6 преобладали, воспаление усиливалось», — уточнили исследователи.

Результаты подтвердились и при анализе данных UK Biobank — одной из крупнейших в мире баз медицинской информации, охватывающей около полумиллиона человек. Для проверки причинно-следственной связи ученые применили метод менделевской рандомизации и вновь зафиксировали положительную связь между омега-кислотами и воспалительными процессами.

Тем не менее, авторы подчеркнули, что воспаление — сложный биологический механизм, и это исследование не отменяет других потенциально полезных эффектов омега-3.