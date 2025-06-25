В России улучшили способ лечения желчекаменной болезни

Ученые Медицинского института Белгородского государственного университета разработали уникальное гипоаллергенное покрытие для стентов, которое позволяет безопасно лечить пациентов с аллергией на йод или противопоказаниями к его применению.

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В хирургии желчных протоков наиболее сложным считается лечение желчекаменной болезни и ее осложнений. Оно нередко связано с такими осложнениями, как механическая желтуха и острый холангит. При них показано дренирование желчных протоков эндобилиарным стентом.

Сегодня большинство покрытий стентов сделаны на основе йода. Однако он не только способен вызывать у ряда пациентов аллергические реакции, но и противопоказан к применению лицам, имеющим заболевания щитовидной железы или перенесшим лечение онкологии. Кроме того, со временем на поверхности установленных в желчных протоках устройств образуется белковая пленка, которая способствует размножению бактерий и развитию воспаления.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в НИУ "БелГУ", ученые Медицинского института Белгородского госуниверситета нашли способ безопасно лечить осложнения, используя для покрытия стента гипоаллергенные вещества. Они разработали гипоаллергенное покрытие на основе метилцеллюлозы и хлоргексидина биглюконата, который обеспечивает антимикробное действие. За счет ограничения адгезии поверхности стента и роста бактериальных клеток на его поверхности новое покрытие снижает бактериальную колонизацию, тормозит воспаление и осаждение солей кальция.

Специалисты НИУ "БелГУ" рассказали о своем способе изготовления покрытия стентов. Раствор хлоргексидина биглюконата и метилцеллюлозу тщательно смешивают до однородной массы, затем выдерживают сутки при температуре 4-5°C, после чего гомогенизируют и доводят до комнатной температуры. В полученный состав на два часа погружают подготовленный стент, затем высушивают.

Руководитель разработки, директор института, доктор медицинских наук, профессор Андрей Ярош отмечает, что предложенный способ отличается простотой, не требует высокотехнологического оборудования и больших экономических затрат. При этом он не имеет широко распространенных аналогов ни в России, ни за рубежом. Проведенный поиск подтвердил новизну технологии, что позволило успешно оформить патентную защиту.

«Предложенный нами способ нанесения гипоаллергенного антисептического покрытия прост и может быть освоен на предприятиях медицинской промышленности. А дренирование общего желчного протока у пациентов с гнойным холангитом с применением стента, на который предварительно нанесли такое покрытие, возможно в любом стационаре, оснащенном эндоскопическим оборудованием и имеющем квалифицированных сотрудников», — рассказал Андрей Ярош.

Эффективность технологии подтвердили клинические испытания на базе хирургического отделения № 1 Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа. Уникальность и новизна способа создания гипоаллергенного антисептического покрытия на эндобилиарном стенте защищены патентом.