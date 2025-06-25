Исследователи выяснили, что влияет на здоровье подростков на севере

Ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н. П. Лаверова Уральского отделения РАН (ФИЦКИА) в Архангельске впервые определили основные социально-экономические параметры, которые влияют на состояние здоровья сердечно-сосудистой системы подростков в северных регионах. Как рассказала ТАСС научный сотрудник лаборатории социо-эколого-экономических систем центра Анна Уханова, наибольшее влияние имеют наличие в семье автомобиля и количество отпусков в году, полученные данные можно использовать для разработки мер поддержки семей в Арктике.

"Мы получили данные, что здоровье сердечно-сосудистой системы зависит от социально-экономического благополучия. И в первую очередь в нашем северном регионе - Архангельской области - сыграли такие характеристики как количество отпусков в год и автотранспортных средств в семье. Это две характеристики, которые коррелируют с сохранением функциональных резервов сердца у молодого человека 16-18 лет", - сказала Уханова.

Это было междисциплинарное исследование, реализованное на стыке физиологии, экономики и социологии. Всего специалисты обследовали более 300 жителей Архангельска и районов области 16-18 лет, которые учатся в школах, средних специальных учебных заведениях и вузах. Подростки отвечали на вопросы тестов, где не требовалось указывать точные цифры доходов и расходов семьи. Детей спрашивали о наличии в семье автомобилей, компьютеров, собственной комнаты у подростка, количестве семейных отпусков в течение года. Кроме того, подростки оценивали по бальной системе свое физическое и психологическое самочувствие, удовлетворенность окружающей средой в плане доступности финансовых ресурсов, медицинской помощи, транспорта и так далее.

Эти данные ученые сопоставили с показателями здоровья сердечно-сосудистой системы. Оказалось, чем чаще подросток бывал в отпуске с семьей, тем здоровее было его сердце. Еще один существенный фактор, особенно важный для северных районов, - наличие автомобиля в семье. Оказалось, что резервы сердечно-сосудистой системы лучше у детей из семей, где есть один автомобиль и более.

Как уменьшить влияние неблагоприятных условий севера

Как отметила заведующая лабораторией биоритмологии центра Лилия Поскотинова, специалисты скандинавских стран и Финляндии выявили, что социально-экономические факторы могут сгладить влияние дискомфортных природных условий на человека, который живет в Арктике. Однако в отечественной научной традиции рассмотрение взаимосвязей достатка семьи и здоровья ее членов не столь распространено, но такая связь существует, и особенно остро может проявляться у подростков.

Например, чем чаще ребенок с севера ездит в отпуск, тем здоровее его сердечно-сосудистая система. При этом, например, программа "Дети Арктики" рассчитана на школьников пятых-восьмых классов, один раз в два года. Для старших школьников севера таких проектов нет.

"К 16-19 годам у человека должны сформироваться все функциональные системы организма. Этот период называется "окошко в патологию": именно в этом возрасте могут проявиться скачки артериального давления, неврологические особенности. И даже если он "перескочит" через этот этап, риск дальнейшего проявления патологии уже во взрослом состоянии остается. Он может проявиться у взрослого, например, в стрессовых состояниях, у женщин - во время беременности", - объяснила Поскотинова.

Исследование было поддержано грантом регионального правительства для молодых ученых. Полученные данные можно использовать в том числе для разработки мер поддержки для семей в арктических регионах.