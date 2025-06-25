Эксперт рассказал, сможет ли человечество замораживать людей

На протяжении десятилетий мы знали о возможности использования низких температур для замедления биологических процессов. Недавно же эту особенность начали использовать в качестве экстренной, спасающей жизни формы лечения.

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Официально новая процедура называется анабиозом для отсроченной реанимации. Подвергаются ей, например, люди с сердечным приступом: их быстро охлаждают, чтобы вызвать гипотермию. Это замедляет процессы в их организме и защищает их мозг, когда кровоток прерывается. Эта методика настолько эффективна, что люди могут прожить без медицинской помощи до 90 минут. При таком виде анабиоза тело охлаждают до температуры около 5°C.

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Также мы уже умеем замораживать человеческие эмбрионы. Происходит это на той стадии, когда они представляют собой набор из нескольких клеток. Выживают эмбрионы за счёт того, что их подготавливают к анабиозу: добавляют защитный агент, который отсасывает воду и предотвращает образование кристаллов льда. Далее эти эмбрионы подвергаются мгновенной заморозке в резервуарах с жидким азотом при температуре -196°C.

Что касается заморозки человека, то это было бы очень сложно осуществить так, чтобы он выжил. Потребовалось бы очень рискованное извлечение воды из тела, а также инъекции химикатов в каждую часть организма. Так что, возможно, лучшим вариантом была бы спячка, а не замораживание.