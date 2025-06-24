В Китае обнаружили среди летучих мышей два опасных вируса

Китайские молекулярные биологи обнаружили в организме летучих мышей, обитающих на территории южнокитайской провинции Юньнань, сразу два десятка ранее неизвестных вирусов, два из которых оказались похожи на возбудителей лихорадок Хендра и Нипах. Эти патогены могут вызвать вспышки новых зоонотических инфекций при контакте летучих мышей с людьми, пишут исследователи в статье в научном журнале PLoS Pathogens.

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"Мы проанализировали набор патогенов, присутствующих в почках летучих мышей, обитающих на территории провинции Юньнань рядом с деревенскими фруктовыми садами и в соседних с ними пещерах. В ходе этого анализа мы выявили сразу два патогена, очень близких к вирусам Хендра и Нипах, чье проникновение в популяции домашних животных или людей может привести к серьезным последствиям", - пишут исследователи.

Открытие совершила группа китайских молекулярных биологов под руководством профессора Университета имени Сунь Ятсена Ши Мана при изучении большого числа рукокрылых, пойманных в пяти регионах провинции Юньнань в промежутке между 2017 и 2021 годами. В общей сложности, исследователи поймали 142 летучих мыши, принадлежащих к десяти распространенным на юге Китая видам рукокрылых млекопитающих.

Для раскрытия набора разносимых ими вирусов, бактерий, грибков и прочих патогенов исследователи собрали образцы тканей почек летучих мышей, выделили из них чужеродную ДНК и расшифровали ее структуру. Последующий анализ этих генетических данных показал, что в организме южнокитайских летучих мышей присутствовали 22 вируса, принадлежавших к 12 различным семействам этих патогенов, а также несколько видов бактерий и простейших.

Когда ученые полностью расшифровали геномы этих вирусов, они обнаружили, что сразу два десятка из них (90% от общего количества) не были ранее известны науке, что подчеркивает слабую изученность патогенов рукокрылых млекопитающих. Последующий анализ структуры их РНК и ДНК показал, что девять вирусов были родственниками уже известных патогенов млекопитающих, причем два из них были очень похожи на вирусы Хендра и Нипах.

Оба этих патогена также циркулируют среди летучих мышей, и при этом они иногда вызывают вспышки болезней в Австралии и Азии. По этой причине ученые не исключают, что открытые ими вирусы YBH1 и YBH2 также смогут преодолеть межвидовой барьер в том случае, если с их носителями начнут контактировать охотники или жители близлежащих деревень. Это говорит о необходимости ведения постоянных наблюдений за распространением данных патогенов, подытожили биологи.

О вирусах Нипах и Хендра

Вирусы Нипах (NiV) и Хендра (HeV) представляют собой патогены, которые разносятся летучими мышами из семейства крылановых. Они способны передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций с 60-80% уровнем летальности. Вспышки вируса Нипах нередко происходят в Южной и Юго-Восточной Азии со значительным числом фатальных жертв, а вирус Хендра за последние годы унес жизни нескольких австралийцев и сотен лошадей.