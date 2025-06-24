Ученые выяснили, как получить парацетамол из пластиковых отходов

Команда ученых из Эдинбургского университета обнаружила, что бактерии, а именно кишечная палочка, позволяют вырабатывать из производных термопластика (ПЭТ) популярное обезболивающее — парацетамол. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Процесс напоминает пивоварение и проходит при комнатной температуре. Производство препарата в лабораторных условиях, состоящего на 92% из парацетамола, заняло меньше суток.

Ученые отмечают, что эта технология решает сразу две проблемы: переработку миллионов тонн ПЭТ-пластика, который в основном становится отходами, и производство парацетамола — одного из самых востребованных препаратов — без использования нефтепродуктов и вредных химикатов.

Комментирует заместитель генерального директора «РТ-Инвест», доктор химических наук, заслуженный профессор МГУ, эксперт ООН по химической безопасности Валерий Петросян:

«Парацетамол в нашей фармакопее не является универсальным медицинским средством. А для западных стран это чрезвычайно важное открытие. Если эти генетически модифицированные бактерии можно производить достаточно дешевым биологическим способом и осуществлять эту реакцию биотрансформации полиэтилентерефталата, которого выбрасывается сотни миллионов тонн, это, пожалуй, первый случай, когда из распространенного полимерного отхода, из которого делают все бутыли, пищевые контейнеры, можно значительно удешевить способ получения парацетамола. Но все равно будет оставаться проблема контроля чистоты, потому что это биопроцесс, а биопроцессы в природе, как правило, протекают избирательно, но все равно в данном случае, я думаю, это на первой стадии можно достаточно легко установить современными методами анализа. Полимерных отходов сегодня в мире идет счет уже на миллиарды тонн. Рассчитывать на то, что все отходы можно будет превращать в лекарства, было бы слишком наивно. Они могут перерабатывать чистый полиэтилентерефталат в такое важное медицинское средство, как парацетамол. Для этого нужно, чтобы все население очень тщательно разделяло отходы, в том числе и полимерные. Это не означает, что то же самое можно делать для полиэтилена, пропилена и тем более для поливинилхлорида или полистирола. Это конкретное наблюдение для конкретных бактерий, выведенных целенаправленно».

Чтобы лекарства начали производить из пластика на коммерческом уровне, специалистам потребуется провести дополнительные исследования. Кроме того, в результате химической реакции образуется лишь ограниченное количество парацетамола, которого может быть недостаточно для промышленного применения.