Ученый заявил о неожиданном влиянии лишнего веса на жизнь

Россияне с избыточным весом зарабатывают значительно меньше своих более стройных коллег. Об этом пишет в журнале "Вопросы статистики" преподаватель факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анастасия Деева.

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В своем исследовании она использовала данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, охватывающие период с 2013 по 2022 год. Автором была построена модель, которая показывает, как зарплата зависит от индекса массы тела (ИМТ). Причем она корректировалась с учетом различных объективных факторов. Вывод: увеличение ИМТ на 10% снижает заработную плату примерно на 9%.

Таким образом, на российском рынке труда люди с избыточным весом имеют меньше возможностей найти высокооплачиваемую работу. Причина такой ситуации, по мнению Деевой, социальные стереотипы и заблуждения.

«В современном обществе принято считать, что если у человека есть лишний вес, то он, скорее всего, ленив и плохо мотивирован. То есть такой сотрудник может хуже работать. На мой взгляд, это основная причина низких доходов, — отметила Анастасия Деева. — Все люди уникальны, а внешние признаки ничего не говорят о рабочих качествах человека. Поэтому и не стоит мерить всех соискателей одной линейкой».

Впрочем, аналогичная картина наблюдается и во многих странах. При устройстве на работу и последующем продвижении по карьерной лестнице происходит дискриминация сотрудников с избыточным весом. Деева приводит данные, что, к примеру, в США увеличение индекса массы тела на 1 пункт ведет к снижению доходов на 3-6%, на Тайване - на 7%.