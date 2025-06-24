ИИ научился предсказывать кариес у детей

Учёные из Гонконгского университета совместно с китайскими клиниками разработали первую в мире систему искусственного интеллекта, способную прогнозировать появление кариеса у детей на уровне каждого отдельного зуба. Новая технология показала более 90% точности и, как считают исследователи, может изменить подход к профилактике этого распространённого заболевания.

© unsplash

Кариес молочных зубов остаётся самой частой хронической болезнью у детей во всём мире. Особенно часто он поражает определённые зубы, но до сих пор было неясно, почему именно. Исследовательская группа провела масштабное микробиологическое исследование полости рта 89 детей в возрасте от 3 до 5 лет, собрав более 2500 образцов зубного налёта за год.

Учёные обнаружили, что здоровая полость рта у ребёнка имеет определённую микробную структуру: передние и задние зубы заселены разными группами бактерий. Когда начинается развитие кариеса, этот баланс нарушается — микробы из одного участка начинают перемещаться в другой. Эти ранние изменения можно выявить до появления видимых повреждений.

ИИ-система под названием Spatial-MiC анализирует микробиом каждого зуба вместе с соседними и на основе этих данных прогнозирует риск появления кариеса. По результатам тестирования, система определяет уже существующие повреждения с точностью 98%, а предсказывает появление новых — с точностью 93%, за два месяца до их клинического проявления.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.