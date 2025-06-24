Компьютерные модели впервые раскрыли тайну старения мозга

Исследователь Стэнфордского университета Эрик Сан разработал уникальную технологию, способную измерять биологический возраст мозга с беспрецедентной точностью — на уровне отдельных клеток. Работа опубликована в журнале Genomic Psychiatry (GP).

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Суть прорыва — в создании так называемых пространственных часов старения, компьютерных моделей, обученных на данных о работе отдельных клеток мозга. Эти модели показывают, какие именно клетки стареют быстрее, а какие, наоборот, замедляют старение своих соседей. Это позволит ученым впервые детально изучить, как старение распространяется в тканях мозга и какие клетки ускоряют этот процесс.

«Меня всегда интересовало, почему мы стареем: откуда берутся морщины, почему труднее учиться и легче забывать. Я начал задаваться этими вопросами еще в школе», — рассказал Сан.

Его подход объединяет спатиальную транскриптомику (изучение генов в ткани с привязкой к месту) и машинное обучение. Это позволяет создавать карты старения мозга, где видна не просто активность клеток, а то, как они влияют друг на друга — кто «заражает» старением, а кто, напротив, помогает сохранять молодость.

Технология уже показала, что в мозге есть клетки, которые действуют как «локальные источники старения» — они ускоряют увядание окружающих. Если научиться подавлять их активность или, наоборот, усиливать работу клеток, замедляющих старение, можно разработать более точные лекарства от возрастных болезней.