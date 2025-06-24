Выявлена диета, которая приносит пользу сердцу без потери веса

В рамках новой научной работы специалисты из Гарварда изучили, как потеря веса влияет на определённые биомаркеры здоровья. Их выводы были опубликованы в European Journal of Preventive Cardiology.

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В рамках нового исследования учёные собрали и объединили данные трёх ранее проведённых научных работ: DIRECT, CENTRAL и DIRECT-PLUS. Участвовал в этих исследованиях в общей сложности 761 человек. Добровольцев случайным образом распределили по нескольким группам: они соблюдали низкожировую, низкоуглеводную, средиземноморскую или зелёную средиземноморскую диеты.

По итогам исследования оказалось, что потеря веса оказалась связана с улучшением биомаркеров. Каждый потерянный килограмм связан был с увеличением уровня полезного холестерина на 1,44%, снижением уровня триглицеридов на 1,37%, снижением инсулина на 2,46%, уровня лептина на 2,79%, содержания жира в печени на 0,5 единицы. Кроме того, у участников наблюдалось снижение артериального давления и уровня печёночных ферментов.

При этом даже у тех, кто не потерял вес, наблюдались улучшения некоторых биомаркеров. В том числе высокий уровень хорошего холестерина, более низкий уровень лептина и снижение уровня абдоминального жира. Получается, что здоровая диета работает даже тогда, когда вес не меняется.

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