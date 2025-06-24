Разработана новая методика лечения от шизофрении

Американские исследователи из Массачусетского технологического института (MIT) и компании Lyndra Therapeutics разработали инновационную лекарственную форму для терапии шизофрении, которая требует приема всего один раз в неделю. Это решение направлено на преодоление ключевой проблемы в лечении хронических психических расстройств — несоблюдения пациентами режима приема препаратов, что часто приводит к рецидивам и снижению эффективности лечения, сообщает портал innovanews.ru.

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Как работает новая капсула? Механизм: после проглатывания она раскрывается в желудке, принимая форму звезды, что предотвращает ее преждевременное перемещение в кишечник. Высвобождение препарата: в течение 7 дней постепенно высвобождает рисперидон (стандартный препарат для контроля симптомов шизофрении). Выведение: через неделю капсула распадается на безопасные фрагменты и выводится естественным путем.

В исследовании III фазы участвовали 83 пациента, 45 из которых завершили 5-недельный курс. Это показало, что уровень рисперидона в крови оставался стабильным, а контроль симптомов был сопоставим с ежедневным приемом таблеток. Побочные эффекты (легкая изжога, запор) отмечались редко и не требовали медицинского вмешательства. Технология может быть адаптирована для лечения гипертонии, диабета, ВИЧ и даже гормональной контрацепции.

Стало известно, что утвердили новые критерии оценки медпомощи. Кроме того, врач заявил: рак ободочной кишки на ранних стадиях протекает без симптомов.