Создана тест-система для выявления бруцеллеза в фермерских продуктах

Исследователи из России разработали антитела, позволяющие с очень высоким уровнем достоверности выявлять следы присутствия возбудителя бруцеллеза в фермерских продуктах и в образцах крови домашних животных. Разработка российских ученых дополнит уже существующие подходы к диагностике бруцеллеза, обладающие низкой точностью, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

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«Нам удалось получить специфические антитела, которые могут лечь в основу высокоточных тест-систем для диагностики заболевания и проверки мясомолочной продукции. Для внедрения результатов в практику мы ведем переговоры с профильными ведомствами и надеемся на их внимание и поддержку», — заявил заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии РАН (Москва) Николай Нифантьев, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Исследователи уже несколько лет разрабатывают диагностические системы, которые позволяют выявлять следы присутствия бактерий-бруцелл в организме животных и в окружающей их среде. В частности, год назад ученые представили тест-систему для ускоренного выявления бруцеллеза у сельскохозяйственных животных, которая позволяет выявлять данное опасное заболевание у скота по присутствию определенных антител в организме больных животных.

Ключевым элементом этой тест-системы является набор из коротких углеводных молекул, похожих по структуре на О-полисахарид, вещество, которое присутствует на поверхности клеток возбудителя бруцеллеза. С этой молекулой активно соединяются антитела, присутствующие в организме носителей данного заболевания, что позволяет быстро выявлять его даже в поле. Иногда подобные тесты дают ложно-позитивные результаты, так как О-полисахарид бруцелл похож по структуре на компоненты стенок других микробов.

Руководствуясь подобными соображениями, исследователи создали другую методику диагностики бруцеллеза, которая опирается в своей работе на полисахарид В, еще одно вещество из клеточных стенок бруцелл. В прошлом оно не использовалось для диагностики бруцеллеза, так как иммунитет зараженных животных не вырабатывает антител к этому углеводу. Ученые обошли эту проблему, создав короткие углеводные молекулы, похожие по структуре на полисахарид В.

Эти соединения, так называемые олигосахариды, исследователи соединили с иммуногенным веществом и ввели в организм кроликов, что привело к формированию большого числа антител, способных соединяться с полисахаридом В и выявлять следы бруцелл в организме животных или в продуктах. Диагностические системы на базе антител, как надеются ученые, помогут более эффективно сдерживать распространение бруцеллеза на фермах и лучше защищать людей от заражения микробом.

О бруцеллезе

Бруцеллез - бактериальное заболевание, поражающее крупный и мелкий рогатый скот, а также свиней, и передающееся человеку. У животных инфекция, вызываемая бруцеллами (Brucella), сопровождается потерей аппетита и веса, нарушениями в вынашивании плода. На сегодняшний день в России и соседних странах вакцинация от бруцеллеза проводится недостаточно широко из-за проблем с доступностью эффективных вакцин, что делает своевременную диагностику особенно актуальной.