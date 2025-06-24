Почему для некоторых людей депрессия практически неизлечима

Люди с повышенной генетической предрасположенностью к депрессии чаще сталкиваются с неудачами при лечении антидепрессантами, антипсихотиками и стабилизаторами настроения. К такому выводу пришли исследователи под руководством профессора Алессандро Серретти из Университета Корэ в Италии, обобщив данные десятков международных исследований. Работа опубликована в журнале Genomic Psychiatry.

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Авторы проанализировали, как полигенные рисковые баллы — суммарная оценка унаследованных генетических вариантов, связанных с психическими расстройствами — влияют на эффективность терапии при депрессии, биполярном расстройстве и шизофрении. Оказалось, что у пациентов с высоким генетическим риском депрессии вероятность неответа на лечение и рецидивов была значительно выше.

«Мы обнаружили устойчивую, хоть и умеренную, связь между генетическим риском депрессии и плохим ответом на терапию, — отметил профессор Серретти. — Это наблюдение подтверждается в разных странах, при разных видах лечения и у разных групп пациентов».

Интересно, что для биполярного расстройства выявлены более сложные связи. Генетическая предрасположенность к нему может сопровождаться не только рисками, но и когнитивными преимуществами — например, более высоким уровнем образования.

Кроме того, авторы подчеркивают важность взаимодействия генетических и внешних факторов. Люди с высоким генетическим риском депрессии чаще сталкиваются с жизненными трудностями и сильнее на них реагируют, что усугубляет течение болезни.

Несмотря на многообещающие результаты, авторы предупреждают, что пока рано использовать полигенные баллы в клинической практике. Влияние генетических маркеров на успех лечения остается умеренным и требует дополнения другими данными — например, клинической информацией и условиями окружающей среды.

По словам Серретти, наибольший потенциал у подходов, сочетающих генетику с машинным обучением и клиническими факторами. Такие модели уже сегодня способны предсказывать исход лечения точнее, чем одна только генетика.