Высокие уровни металлов в моче оказались связаны с сердцем

Ученые Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете провели исследование, которое показало, что воздействие ряда металлов, обнаруженных в моче, связаны с более высоким риском сердечной недостаточности. Авторы указывают на необходимость снижения воздействия металлов в окружающей среде для снижения вероятности опасных патологий.

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В ходе анализа были исследованы данные более 10 000 взрослых людей разного географического, расового, этнического происхождения – у них была обнаружена устойчивая связь между повышенным уровнем металлов в моче и повышенным риском сердечной недостаточности за более, чем 20-летний срок наблюдения с учетом других факторов риска, таких как диабет и ожирение, – рассказывает MedicalXpress.

Из 10 861 участников у 1000 человек развилась сердечная недостаточность. Авторы оценивали функцию левого желудочка, которая отражает, насколько эффективно сердце перекачивает кровь.

Металлы измерялись в образцах мочи, что позволяло оценивать сколько металла есть в организме и сколько выводится из него. Информация об образе жизни, в том числе применении лекарств, показателей давления, холестерина, глюкозы и так далее, собирались с помощью обследований и анкет. Для оценки воздействия металлов использовались передовые модели машинного обучения.

Результаты показали, что более высокие уровни пяти металлов в моче – мышьяка, кадмия, молибдена, селена и цинка – были связаны с повышением риска сердечной недостаточности до 55% в определенных когортах исследуемых.

Удвоение уровня кадмия в моче, токсичного металла, который содержится в табачных изделиях, продуктах питания и промышленных отходах – повышало риск сердечной недостаточности на 15%.

Удвоение уровней молибдена и цинка было связано с повышением риска сердечной недостаточности до 22% в разных когортах.

Источники воздействия этих металлов могут отличаться в городской и сельской среде. Мышьяк, кадмий могут появляться в окружающей среде, воде и продуктах питания из-за деятельности промышленности. Многие металлы присутствуют в курительных устройствах, потребительских товарах, продуктах питания. Некоторые металлы нужны для функционирования организма, но высокие уровни оказывают токсичное воздействие и приносят ему вред.