В Сибири создали каркасы для выращивания человеческих костей

Исследователи из Сибирского федерального университета научились использовать органические отходы для изготовления биополимеров, которые в виде особых каркасов позволяют человеческому организму наращивать новую кость взамен сломанной.

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Сотрудники Института фундаментальной биологии и биотехнологии СФУ используют, в частности, отходы переработки рыбы, которые скармливают бактериям. Те, в свою очередь, на основе этого вторсырья производят биополимеры, а биологи печатают из них костные каркасы - так называемые скаффолды, рассказали в пресс-службе университета.

Готовый каркас, помещенный хирургами в место перелома, способствует наращиванию костной ткани. При этом со временем инородное тело - тот самый скаффолд - мало-помалу растворяется и постепенно выводится из организма.

В вузе отметили, что для рациона бактерий годятся не только рыбные отходы - подойдут любые органические остатки, содержащие углерод.