Популярный антидепрессант нарушил созревание половых клеток у мышей

Ученые выяснили, что длительное воздействие флуоксетина — широко используемого антидепрессанта — негативно влияет на созревание половых клеток у самок мышей. Эксперименты показали, что этот препарат нарушает цитоплазматическую зрелость ооцитов у животных, однако при этом не оказывает существенного влияния на качество зрелых яйцеклеток и общую фертильность потомства. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в International Journal of Molecular Sciences.

© InScience

От качества яйцеклеток зависит способность женщины к зачатию. Эти клетки проходят сложный процесс созревания, в ходе которого происходят последовательные этапы делений и формирования их генетического материала, а также подготовка цитоплазмы — внутреннего жидкого содержимого клетки — к оплодотворению.

Однако любой из этапов созревания может легко нарушиться под воздействием внешних факторов, например, на фоне приема лекарств. В последние годы все больше женщин репродуктивного возраста принимают антидепрессанты, в частности флуоксетин. Этот препарат подавляет обратный захват серотонина нервными клетками из пространства в месте их контакта. В результате флуоксетин повышает концентрацию этого нейромедиатора в структурах головного мозга и тем самым снижает тревожность и напряженность и улучшает настроение.

Ранее исследователи из Института биологии развития имени Н.К. Кольцова РАН и Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова показали, что серотонин играет важную роль в созревании женских половых клеток и формировании зародыша, поэтому длительный прием антидепрессантов, изменяющих уровень этой молекулы, потенциально может отразиться на способности женщины зачать ребенка.

В новой работе ученые проверили, как флуоксетин влияет на созревание яйцеклеток у самок мышей. Авторы в течение 10 дней добавляли в питьевую воду 78 животным флуоксетин, после чего оценивали количество и качество яйцеклеток. За 10 дней у самок мышей проходит 2,5 репродуктивных цикла, поэтому для человека этот срок равноценен двум месяцам. Контрольная группа грызунов, в которую вошло 77 мышей, все время эксперимента пила обычную воду. Оказалось, что под действием антидепрессанта число созревших яйцеклеток у мышей снизилось на 20–25% по сравнению с контрольной группой.

Однако препарат никак не повлиял на качество половых клеток: в обеих исследуемых группах животных количество дефектных — имеющих различные нарушения — клеток было не более 15%. Кроме того, здоровые яйцеклетки, как под действием препарата, так и без него, сохранили правильное веретено деления — структуру, необходимую для распределения хромосом между дочерними клетками. Это говорит о том, что нарушение в созревании яйцеклеток не связано с появлением в них дефектов.

Дополнительные тесты показали, что флуоксетин замедляет созревание цитоплазмы яйцеклеток. Так, в клетках мышей, получавших антидепрессант, активность гена Zar1, связанного с незрелостью, была в четыре раза выше, чем в контрольной группе.

Авторы также показали, что успешность зачатия у мышей, принимавших флуоксетин, снизилась на 17,8%, что связано с меньшим числом зрелых яйцеклеток, а потому более низкой вероятностью оплодотворения. При этом размер потомства, полученного от самок из обеих исследованных групп, оказался сопоставимым. Также не удалось выявить различий в запасе яйцеклеток (наборе половых клеток при рождении) у детенышей-самок из разных групп. Однако у мышей, принимавших флуоксетин, потомство рождалось с большим весом (примерно на 32%), что можно объяснить косвенным влиянием антидепрессанта на обмен веществ.