В России начнут лечить возрастные заболевания с помощью света

Российские ученые разработали инновационное направление в медицине, основанное на стимуляции движения жидкости для выведения вредных токсинов из организма, — лимфатонику. Новый метод может эффективно использоваться в лечении таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и различные формы деменции, пояснила «Известиям» заведующая кафедрой физиологии человека и животных и заместитель руководителя Научного медицинского центра СГУ профессор Оксана Семячкина-Глушковская.

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«Нами впервые в мире показано, что менингеальные лимфатические сосуды (МЛС) — идеальные мишени для терапевтического воздействия светом. Они располагаются в оболочках мозга непосредственно на его поверхности, и поэтому свет даже при потере энергии при прохождении через череп и скальп оказывает стимулирующее воздействие на функции МЛС», — отметила она.

Ожидается, что первый в России медицинский аппарат для световой стимуляции головного мозга может быть разработан уже к 2026 году. По мнению экспертов, в мировом научном сообществе уже признано положительное влияние фототерапии на процессы восстановления в мозге. Однако механизм, посредством которого световая стимуляция вызывает системные реакции организма, пока остается недостаточно изученным.

До этого неврологи из Университета Брешии (Италия) сделали открытие: на ранних этапах болезни Альцгеймера высокая степень инсулинорезистентности может в четыре раза повысить вероятность стремительного ухудшения когнитивных функций.