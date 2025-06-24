Эксперт ответил, как поможет медицине анализ ДНК миллиарда человек

Выявление рисков наследственных болезней до рождения в будущем станет точнее за счет увеличения объема генетических данных, которыми будут обладать ученые. ДНК-анализ 1 млрд человек позволит сократить погрешность до десятых долей процента, сообщил ТАСС руководитель отдела разработки продуктов компании-резидента новосибирского технопарка MyGenetics (ООО "Национальный центр генетических исследований") Валерий Полуновский.

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Как пояснил генетик, сейчас по всему миру активно развивается диагностика болезней до рождения по эмбриону. По ряду заболеваний тесты указывают на развитие недуга с высокой долей вероятности. Однако есть генетически обусловленные заболевания, предсказание которых пока сильно осложнено.

«Есть проблема оценки рисков, поскольку сейчас нет достаточно точных моделей, которые могут предсказать риск какого-либо заболевания. Сократить процент погрешности позволит увеличение объемов выборок. Если будет генотипирован 1 млрд человек, конечно, точность моделей будет гораздо больше, и погрешность будет составлять десятые процента», — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что технология важна именно в контексте выявления врожденных заболеваний, которые тяжело лечатся или по которым нет точного лечения. Сейчас выборка, которой обладают генетики, составляет 1 млн человек. Из-за недостатка данных с погрешностью определяется даже рост будущего ребенка.

Одновременно с этим есть проблема того, что за некоторые болезни отвечают сразу несколько вариантов генов.