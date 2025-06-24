Из мха кукушкин лен впервые выделили соединения-антиоксиданты

Ученые Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске впервые выделили из мха кукушкин лен соединения с антиоксидантной активностью, рассказала ТАСС одна из авторов исследования, старший научный сотрудник лаборатории химии природных соединений и биоаналитики Центра коллективного пользования научным оборудованием "Арктика" Анна Фалёва.

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Специалисты подобрали параметры для оптимального выхода полезных веществ с перспективой создания на их основе новых лекарственных препаратов.

«Мы обнаружили низкомолекулярные соединения - новые, никто никогда про них не писал. У нас в центре мы определили, что у них есть антиоксидантные свойства», — сказала Фалёва.

Кукушкин лен - это один из широко распространенных видов мхов, он относится к листостебельным мхам, то есть у него есть стебелек и листики. Ученые центра исследуют его биополимеры, в частности, наличие лигнина.

«Нам удалось идентифицировать несколько неизвестных ранее соединений, в числе которых дигидрокоричный бибензил, названный нами как поликоммунин А, а также ряд олигомеров 3-гидроксифлоретина. Все соединения были выделены из экстрактов в чистом виде и исследованы на предполагаемую антиоксидантную активность. Полученные результаты подтверждает возможность дальнейшего тестирования выделенных соединений для разработки новых лекарственных препаратов», — добавила она.

Кукушкин лен использовался в традиционной медицине в качестве противовоспалительного средства. Этот мох способен синтезировать широкий спектр соединений с различными свойствами, например, для защиты от грибков, бактерий и насекомых. Эти метаболиты также помогают моховидным быть устойчивыми к ультрафиолету, засухе и заморозкам. Эти соединения могут иметь практическое применение, особенно в условиях растущей устойчивости болезней к лекарственным средствам.

В дальнейшем ученые планируют проверить полученные соединения на антибактериальную и противогрибковую активность. Исследование было поддержано грантом РНФ, а также Министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области.