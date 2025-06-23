Ученые создали композит с антибиотиком на основе крапивы

Ученые Института биохимической физики имени Н.М. Эмануэля РАН создали композиционный материал с антибактериальными свойствами на основе полилактида и антибактериального природного соединения Пурпурина 18, выделенного из крапивы. Этот материал можно применять при терапии онкологических и воспалительных заболеваний, а также для создания медицинских масок. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки РФ.

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«В связи с распространением инфекций и повышением устойчивости микроорганизмов к антибиотикам существует растущая потребность в расширении ассортимента материалов, обладающих антибактериальными свойствами. Мы разработали новый композиционный материал, в состав которого включили соединение, полученное нами из доступного природного сырья – крапивы. Под задачу можно варьировать количество добавки, а также обеспечивать создание материалов различного матричного строения – пленки или нетканые волокна, которые могут найти широкое применение в наши дни, например, маски медицинского назначения, раневые повязки и разные покрытия с антисептическими свойствами», — рассказала один из авторов работы, старший научный сотрудник Лаборатории физико-химии композиций синтетических и природных полимеров ИБХФ РАН Юлия Тертышная.

Пурпурин 18 широко встречается в природе, в том числе в крапиве. Антибактериальные свойства вещества связаны с контактным воздействием на клеточные стенки микроорганизмов, вызывающем изменения их структурных свойств и нарушения гидрофильно-липофильного баланса клеточной стенки микроорганизма. Помимо антибактериальных свойств, включение Пурпурина 18 в состав материала придает ему свойства, необходимые для применения в фотодинамической терапии онкологических и воспалительных заболеваний.

Матрицей для получения полимерного материала был выбран полилактид с добавлением поликапролактона. Используемые биоразлагаемые полимеры биосовместимы, экологичны, они подвергаются биодеградации, не образуя токсичных веществ.

Проведенный биологический тест зафиксировал антибактериальный эффект полученных полимерных композиционных материалов в отношении распространенных грамположительных и грамотрицательных бактерий: стафилококка (Staphylococcus aureus) и кишечной палочки (Escherichia coli).