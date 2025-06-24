В мозге обнаружен скрытый ритм, повышающий интеллект

Чем выше интеллект, тем больше мозг синхронизирован с собственным скрытым ритмом, установило новое исследование, с результатами которого можно ознакомиться на страницах Journal of Experimental Psychology: General.

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Когда мозг работает особенно напряженно, разные его области синхронизируются, чтобы выполнять задачи, требующие высокой когнитивной нагрузки. Это явление называется тета-связностью, и, как теперь выяснилось, она не просто обладает высокой гибкостью, быстро адаптируясь к изменяющимся ситуациям, но и тесно связана с интеллектуальными способностями.

«Специфические сигналы в средней лобной области мозга лучше синхронизированы у людей с более высокими когнитивными способностями — особенно во время сложных этапов рассуждений», — объясняет профессор Анна-Лена Шуберт из Майнцского университета имени Иоганна Гутенберга в Германии.

Тета-связность — синхронизированная активность между областями мозга в диапазоне медленных волн от 4 до 8 Герц — обеспечивает способность мозга мобилизоваться при умственной нагрузке. Все больше данных свидетельствует о ее значении для когнитивных функций, и эта роль настолько сильна, что может даже стать перспективным диагностическим инструментом.

Шуберт и ее коллеги хотели изучить тета-связность как маркер когнитивного контроля — способности мозга адаптировать и регулировать мысли, поведение и эмоции в зависимости от текущих задач и контекста.

Для этого привлекли 148 человек в возрасте от 18 до 60 лет и предложили им пройти тесты для оценки памяти и интеллекта. Каждый участник надел шапочку с электродами для снятия электроэнцефалограммы и выполнил три задачи.

В первой задаче участникам показывали цифры от 1 до 9, и нужно было ответить, четное число или нет, больше пяти оно или меньше. Во второй задаче участникам демонстрировали фигуры Навона, и они должны были определить либо большую фигуру, либо мелкие фигуры, из которых она состояла. В третьей задаче участникам показывали пары чисел и букв, и они должны были указать, больше ли число пяти или меньше, а также является ли буква гласной или согласной.

Ни одна из задач сама по себе не была особенно сложной, но исследователи хотели оценить, насколько быстро участники адаптировались к изменяющимся правилам, и можно ли это обнаружить в их тета-волнах.

К удивлению ученых, они не только смогли наблюдать, как мозг координируется в реальном времени при быстрой смене задач, но и обнаружили, что участники, показавшие лучшие результаты в тестах на интеллект и память, демонстрировали более сильную тета-связность во время выполнения этих задач.

«Люди с более сильной тета-связностью в средне-лобной области часто лучше концентрируются и игнорируют отвлекающие факторы, будь то звук телефона во время работы или чтение книги в шумном вокзале», — говорит психолог. «Мы не ожидали, что связь окажется настолько явной», — призналась она.

Исследователи выяснили, что один из ключей к высоким когнитивным способностям — не устойчивое внимание, а умение быстро переключаться между задачами, адаптируясь к обстоятельствам. Медиальная область лобной доли взаимодействует с другими зонами не только для подготовки к задачам, но и для принятия решений.

«Результаты показали, что только тета-связность во время процессов, связанных с реакцией, а не во время перестройки задач, вызванной стимулами, коррелирует с когнитивными способностями», — написали исследователи в статье.

Эти выводы не только помогают понять роль координации мозга в познании, но и могут открыть новые направления в исследованиях мозга, а в будущем — даже помочь в разработке новых диагностических методов.