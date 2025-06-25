Ученые обнаружили неожиданный механизм восприятия боли

Группа ученых из Китайской академии наук обнаружила неизвестный механизм восприятия боли. Оказалось, что мозг заметно завышает силу болевых ощущений, если они исходят от нескольких источников — например, если человек порезался и сразу же обжегся. Исследование опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RSPB).

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Специалисты провели эксперимент, воздействуя на добровольцев тремя типами стимулов (теплом, давлением и электричеством). Участники тестов оценивали интенсивность боли от отдельных источников, комбинированную боль с инструкцией сосредоточиться на общем ощущении и комбинированную боль без специальных указаний.

Результаты показали, что испытуемые сообщали о значительно более высоких уровнях боли, когда им было поручено сосредоточиться на общей боли во время комбинированной стимуляции, а не когда инструкция отсутствовала.

МРТ-сканирование мозга обнаружило, что ключевым узлом в процессе обработки болевых сигналов служит область под названием предклинье. Исследование выявило значительную положительную корреляцию между величиной реакции, зависящей от уровня кислорода в крови, в предклинье и степенью интеграции в оценках боли.

«Это объясняет, почему при множественных травмах человек может ощущать непропорционально сильную боль», — пояснил руководитель исследования, доктор Конг Ячжуо.

Открытие особенно важно для лечения хронических болевых синдромов, где психологический компонент играет центральную роль. Понимание механизмов интеграции боли поможет разработать новые методы терапии.