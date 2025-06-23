Почему эффект «тревожного понедельника» сохраняется даже на пенсии

Понедельники однозначно провоцируют долгосрочный биологический стресс независимо от трудового статуса, что имеет последствия для здоровья сердца. Такими выводами поделились ученые с факультета социальных наук Гонконгского университета (HKU) в Journal of Affective Disorders.

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Они проанализировали данные более 3500 пожилых участников английского лонгитюдного исследования старения и обнаружили, что у тех, кто по понедельникам ощущает тревогу, значительно повышается уровень гормонов долгосрочного стресса, сохраняющийся до двух месяцев. Самое удивительное, что биологический феномен «тревожного понедельника» наблюдается как у работающих, так и у пенсионеров, что указывает на глубокую связь между началом недели и нарушением регуляции системы стрессового ответа организма — известного фактора развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ).

Ключевые выводы

На 23% выше уровень кортизола: у пожилых людей, жалующихся на тревогу по понедельникам, уровень кортизола в образцах волос (отражающий кумулятивное воздействие за два месяца) на 23% выше по сравнению с теми, кто испытывал тревогу в другие дни.

Не только у работающих: эффект сохраняется и у пенсионеров, что опровергает предположение, будто стресс связан исключительно с работой.

Связь с ССЗ: понедельник ассоциируется с 19%-ным скачком сердечных приступов — данное исследование выявляет дисрегуляцию оси HPA как возможную биологическую причину.

Не просто более высокая тревожность: лишь 25% эффекта объясняется усилением тревоги именно в понедельник, остальные 75% — следствие более сильного влияния тревоги в этот день по сравнению с другими.

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось (HPA) регулирует уровень гормонов стресса, таких как кортизол. Хронически повышенный кортизол способствует развитию гипертонии, инсулинорезистентности и иммунной дисфункции. Хотя предыдущие исследования отмечали более высокий уровень кортизола в будни по сравнению с выходными, впервые понедельник был идентифицирован как особенно разрушительный день. Результаты показывают, что социальные ритмы — не только рабочие нагрузки — глубоко укореняются в человеческой физиологии, создавая долгосрочные риски для здоровья.

«Понедельник действует как культурный "усилитель стресса", — пояснил профессор медицинской социологии в HKU Тарани Чандола. — Для некоторых пожилых людей начало новой недели запускает биологическую реакцию, которая сохраняется месяцами. Дело не в работе — а в том, насколько глубоко понедельник укоренился в нашей физиологии стресса, даже после завершения карьеры».

Исследование открывает новую цель в борьбе со стрессом, что в конечном счете важно для профилактики сердечных заболеваний у стареющего населения.