Названа категория людей, у которых выше риск внезапной сердечной смерти

Внезапные сердечные смерти (ВСС) чаще встречаются среди мужчин, которые занимаются бодибилдингом – таковы выводы экспертов. Новое масштабное исследование с данными более 20 000 спортсменов сообщило о числе случаев внезапной смерти в этой группе населения.

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В соревнованиях по бодибилдингу оценивается эстетика тела, поэтому подготовка концентрируется на увеличении мышечной массы и рельефности тела с помощью физических упражнений и специальной диеты.

В рамках исследования оценивались данные 20 286 мужчин, участвовавших в соревнованиях Международной федерации фитнеса и бодибилдинга (IFBB) в период с 2005 по 2020 год. Эксперты изучили информацию – кто из спортсменов умер. За средний период наблюдения 8,1 ± 3,8 года была зарегистрирована 121 смерть. Среди 99 случаев с задокументированными причинами 73 были внезапными. Средний возраст на момент смерти составил 45 лет. Из 55 нетравматических внезапных смертей (за исключением случаев автомобильных аварий, самоубийства или убийства) – 46 были классифицированы как внезапные смерти, – рассказывает Medscape.

Общая частота смертей (внезапных и невнезапных) составила 63,61 на 100 000 человеко-лет. Среди активных участников, умерших в течение 1 года после последнего мероприятия IFBB, этот показатель вырос до 80,58. Частота внезапной сердечной смерти составила 24,18 во всей когорте и 32,83 среди соревнующихся спортсменов, средний возраст которых на момент смерти составил всего 35 лет.

У профессиональных бодибилдеров риск внезапной сердечной смерти был в пять раз выше, чем у бодибилдеров-любителей. Доступные результаты вскрытия показали наличие кардиомегалии и тяжелой гипертрофии желудочков в 4 из 5 случаев.

Говоря о возможных причинах, сопутствующих риску преждевременных смертей, эксперты выделяют несколько.

Интенсивный режим с высокоинтенсивными тренировками – это большая нагрузка на сердечно-сосудистую и мышечную системы.

Экстремальные пищевые привычки – потребление большого количества белка и колебания веса между сезонами и периодами роста – дают большую нагрузку на обмен веществ и сердечно-сосудистую систему.

Могут быть опасны методы обезвоживания, в том числе быстрая потеря жидкости перед соревнованиями с использованием водно-солевых протоколов или диуретиков.

Использование допинговых веществ, особенно анаболических стероидов и подобных средств, может нанести серьезный вред сердечно-сосудистой системе, почкам, печени и нервной системе.

Эксперты считают, что повышение осведомленности может побудить спортсменов использовать более безопасные программы тренировок и питания, наблюдаться у врачей и отказываться от допинга. Среди мер также они называют усиление антидопинговой практики, введение скрининга на сердечные-заболевания и проведение образовательных компаний.