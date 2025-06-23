Найден способ предсказывать опасные осложнения иммунотерапии рака

Ученые из Испанского национального центра сердечно-сосудистых исследований раскрыли важный механизм развития сердечных осложнений при лечении современными противоопухолевыми препаратами. Оказалось, что ключевую роль играет резкое снижение защитных иммунных клеток в первые недели терапии. Открытие представили на конгрессе Европейского общества кардиологов (ESC).

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Команда изучила данные наблюдений за 215 пациентами в течение года. Специалисты обнаружили, что у больных с изначально низким уровнем биомаркера CD69 в крови происходит особенно сильное падение количества регуляторных Т-лимфоцитов. Эти клетки обычно защищают сердце от атак иммунной системы. Их исчезновение создает условия для развития опасного воспаления сердечной мышцы — миокардита.

«Мы выявили критически важное окно уязвимости в первые недели лечения. У некоторых пациентов защитные механизмы дают сбой, и вместо борьбы с раком иммунная система начинает атаковать сердце», — объяснили ученые.

Простое тестирование крови на CD69 перед началом терапии может помочь врачам заранее выявлять пациентов с высоким риском осложнений. Это особенно важно, ведь ингибиторы контрольных точек используют для лечения агрессивных форм рака легких, меланомы и других злокачественных опухолей.