Распространенный паразит «обезглавливает» человеческие сперматозоиды

Международные группы ученых из Германии, Уругвая, Чили и других стран обнаружили, что распространенный паразит Toxoplasma gondii способен напрямую повреждать сперматозоиды. Это может влиять на глобальное снижение мужской фертильности. Исследование опубликовано в научном издании FEBS Journal.

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Открытие показало, что паразит вызывает деформацию и даже «обезглавливание» сперматозоидов при контакте, а также провоцирует хроническое воспаление в репродуктивных органах.

При прямом контакте с Toxoplasma gondii человеческие сперматозоиды теряют головки или деформируются уже через пять минут. Чем дольше воздействие, тем сильнее повреждения — у некоторых сперматозоидов появляются отверстия в головках, что указывает на попытки паразита проникнуть внутрь клетки.

Ранее эксперименты на животных показали, что токсоплазма быстро проникает в яички и придатки, нарушая сперматогенез. У инфицированных мышей и баранов наблюдалось снижение количества сперматозоидов и увеличение аномальных форм. Аналогичные эффекты были зафиксированы у людей: более 86% инфицированных мужчин имели отклонения в спермограмме.

За последние 50 лет мужская фертильность снизилась вдвое: концентрация сперматозоидов упала на 62%, а уровень бесплодия вырос на 80% с 1990 года. Хотя основными причинами называют ожирение, экологические токсины и стресс, токсоплазмоз может быть еще одним скрытым фактором.

Токсоплазма передается через кошачьи фекалии, сырое мясо, загрязненную воду и немытые овощи. Чтобы снизить риски, специалисты рекомендуют тщательно мыть руки после уборки кошачьего лотка, готовить мясо при температуре не ниже 63°C и избегать употребления сырых моллюсков и непастеризованного молока.