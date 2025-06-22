Обычный антибиотик может защищать от гипертонии

Британские и южноафриканские исследователи обнаружили, что популярный антибиотик ципрофлоксацин способен блокировать работу фермента, повышающего артериальное давление. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Bio & Med Chem Au.

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Речь идет об ангиотензинпревращающем ферменте (сокращенно АПФ) — веществе, которое помогает организму регулировать давление. Этот фермент превращает неактивную форму гормона ангиотензина I в активную — ангиотензин II. Активный ангиотензин сужает кровеносные сосуды, из-за чего давление повышается.

Существующие лекарства от гипертонии — так называемые ингибиторы АПФ — блокируют этот процесс. Однако они могут мешать и другим функциям фермента, вызывая побочные эффекты, например, постоянный кашель или отек языка и горла.

Исследователи выяснили, что ципрофлоксацин действует иначе. Он не закрывает основной «рабочий» участок фермента, как обычные препараты, а присоединяется к дополнительной части — так называемому аллостерическому участку. Это помогает выборочно блокировать способность фермента повышать давление, не мешая другим его функциям.

Отмечается, что сам ципрофлоксацин связывается с АПФ не очень эффективно, поэтому не может использоваться как лекарство от гипертонии напрямую. Но ученые считают, что его структура может стать основой для создания новых, более точных и безопасных препаратов.