У растворимого кофе нашли опасное для пожилых свойство

Ученые из Хубэйского университета (Китай) выяснили, что регулярное употребление растворимого кофе связано с повышенным риском ухудшения зрения в пожилом возрасте. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Science & Nutrition (FSN).

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Ученые проанализировали данные из британского биобанка — крупного медицинского проекта, в котором собрана информация о здоровье и привычках более полумиллиона человек. Особое внимание уделялось тому, какой кофе предпочитали участники — растворимый, молотый или без кофеина.

Оказалось, что только у тех, кто пил растворимый кофе, повышался риск возрастной макулодистрофии. Это заболевание глаз, при котором повреждается центральная часть сетчатки (так называемое желтое пятно), отвечающая за четкое зрение. Дегенерация желтого пятна может развиваться постепенно и в тяжелых случаях приводит к слепоте.

По мнению исследователей, негативное влияние растворимого кофе связано с его производством. При термической обработке в нем могут образовываться вредные вещества, в том числе акриламид — потенциально токсичное соединение, которое может повреждать нервные клетки, включая зрительные.

Кроме того, в составе растворимого кофе могут быть окисленные жиры и химические добавки, используемые для сушки и восстановления напитка. В молотом кофе, приготовленном традиционным способом, таких соединений значительно меньше.