Найдена причина устойчивости африканцев к зрительным иллюзиям

Химба из сельской Намибии распознают оптические иллюзии, которые обманывают жителей США и Великобритании. Даже когда нет «правильного» или «неправильного» способа интерпретировать изображение, то, что видят химба, часто сильно отличается от того, что видят представители индустриальных сообществ. Это может означать, что зрение людей фундаментально формируется окружающей средой, в которой они выросли, — старая, но спорная идея, противоречащая традиционным подходам к изучению человеческого восприятия.

© Naukatv.ru

Самый наглядный пример — сетка из прямоугольников, углы которых сливаются в круги, известная как иллюзия Коффера. Жители США и Великобритании почти всегда сначала видят в ней прямоугольники и часто с трудом различают круги. Исследователи объясняют это тем, что их окружает прямоугольная архитектура — идея, известная как «гипотеза рубленого мира». В отличие от западной среды, традиционные деревни химба состоят из круглых хижин, расположенных вокруг загона для скота. Жители этих деревень почти всегда сначала видят круги, и около половины из них не замечают прямоугольники даже после подсказки.

«Я удивлена, что вы не видите круги. Интересно, почему вы их не замечаете», — недоумевает Уапванава Мухенидже, женщина из племени химба, живущая в деревне на севере Намибии.

Исследование, результаты которого опубликованы в виде препринта на PsyArXiv, выявило различия в восприятии четырех иллюзий, но «эксперимент с Коффером производит наибольшее впечатление», признался профессор Жюль Давидофф из Лондонского университета:

«Есть и другие поразительные культурные различия в восприятии, но то, что они обнаружили здесь, — настоящая сенсация».

Различия в восприятии зрительного обмана документируются уже более ста лет, но все прошлые примеры основаны всего на трех основных типах иллюзий, и ученые не могут прийти к единому мнению об их значении. Некоторые считают культурные различия продуктами «высокоуровневых» процессов, таких как внимание, которые накладываются на более глубокую, универсальную зрительную систему. Другие полагают, что и глубинные процессы формируются опытом, а третьи вообще отвергают идею иерархического устройства зрения.

Хотя многие антропологи и психологи давно признали, что культура и окружающая среда играют определенную роль в зрении, среди специалистов по зрению эта идея распространяется медленно, говорит эволюционный социолог Джозеф Генрих из Гарвардского университета.

Психологи Иван Крупин и Майкл Мутукришна из Лондонской школы экономики углубились в эту спорную область, изучив шесть иллюзий, пять из которых ранее не использовались в кросс-культурных исследованиях. Большинство выбранных ими изображений не зависят от сознательного внимания, что повышает вероятность их связи с частями зрительной системы, которые обычно считаются универсальными.

Эти изображения показали людям из трех разных сред: США и Великобритании (индустриальные западные общества), сельских деревень химба в и полугородского населенного пункта в Намибии. Американцы и британцы отвечали через онлайн-опрос, а в Намибию Крупину пришлось отправиться лично.

Для четырех из шести иллюзий восприятие химба радикально отличалось от восприятия жителей США и Великобритании, а жители намибийского городка оказались где-то посередине. Например, одно изображение содержало волнистые линии, которые выглядят как зигзаги, а другое — параллельные линии, кажущиеся наклонными. Большинство жителей деревень химба видели линии такими, какие они есть, не поддаваясь на узоры и тени, которые обманывают большинство людей из индустриальных обществ.

А в случае с иллюзией Коффера целых 97% участников из США и Великобритании сначала видели прямоугольники, а среди химба 96% сначала видели круги.

По мнению Давидоффа, работа не раскрывает напрямую механизмы, стоящие за иллюзиями, и то, как культурные различия влияют на эти процессы. Крупин обещает изучить это в дальнейших исследованиях. Но даже сейчас работа подчеркивает важность учета культуры и окружающей среды при изучении работы разума, уверен Генрих. В противном случае исследователи рискуют приписать универсальным человеческим чертам то, что на самом деле является побочным продуктом их собственной культуры — культуры, необычной по глобальным и историческим меркам.

Важно понимать, что общего у людей, но и различия не менее значимы, добавил Мутукришна.