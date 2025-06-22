Глава ФМБА сообщила о дальнейших планах по развитию вакцины от аллергии

Результаты клинических исследований вакцины против аллергена пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии будут известны в августе, документы на регистрацию препарата планируется подать в Минздрав РФ в конце лета - начале осени 2025 года. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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«Обычно не принято говорить о результатах исследований, когда они не завершены, но, по результатам первой фазы можно отметить, что вакцина безопасна и хорошо переносится. <...> Мы получили очень обнадеживающие результаты. В августе мы их обязательно опубликуем и передадим в Министерство здравоохранения России. По предварительным прогнозам, у этой вакцины очень хорошее будущее», — сказала она.

Скворцова отметила, что это первая в мире вакцина такого типа.

«Создан оригинальный, уникальный молекулярный комплекс, вырезанный из аллергена без компонента, который отвечает за саму аллергию. Эта основа вакцины позволяет вызывать локальный и системный иммунитет, но при этом не повышает риск развития самой аллергии. Мы очень надеемся, что сможем зарегистрировать аллерговакцину уже в 2026 году», — заключила она.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.