Как прошли доклинические исследования вакцины от лихорадки денге

Доклинические исследования вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от лихорадки денге показали ее безопасность и хорошую переносимость. Об этом в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

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«В настоящее время у нас закончены регламентированные доклинические исследования. <...> Доказаны не только безопасность и хорошая переносимость этой вакцины, но и очень высокая иммуногенность против всех основных четырех серотипов лихорадки денге», — сказала она.

Скворцова отметила, что дополнительно планируется провести исследования на обезьянах, чтобы исключить нежелательные исходы.

«У нас есть две вакцины: одна из них рекомбинантная генно-инженерная белковая, созданная Санкт-Петербургским национальным исследовательским институтом вакцин и сывороток; другая - векторная, это разработка Центра стратегического планирования ФМБА. Он [эксперимент] будет запущен в конце августа или в начале сентября. Животные для этого уже приобретены, они находятся на карантине, и мы хотим сравнить обе наши вакцины. Это исследование достаточно длительное, мы планируем его провести до конца текущего года», — рассказала она.

Глава ФМБА уточнила, что проведение такого эксперимента является обязательным условием для начала исследований на волонтерах.

«И только в случае, если мы докажем эффективность, безопасность и хорошую переносимость вакцины, отсутствие нежелательных эффектов, то сможем провести следующие стадии исследований в Никарагуа, под строгим наблюдением специалистов. В России эту работу провести невозможно, потому что у нас, к счастью, практически нет этого заболевания, только единичные, очень редкие завозные случаи», — заключила Скворцова.

Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.