Ученые разработали лекарство от облысения

Испанские учёные научились выращивать волосы в лаборатории. Специалисты клиники в Мадриде разработали лекарство от андрогенной алопеции, или облысения. Исследователи нацелены на то, что их открытие поможет создать новые способы восстановления волосяного покрова без серьёзных побочных эффектов, как это бывает, например, после пересадки волос. Подробностями поделилось New York Post.

Как работает новый метод

У страдающих андрогенной алопецией мужчин появляются залысины, которые со временем становятся крупнее, а у женщин волосы истончаются по линии пробора.

Испанские учёные уверены, что нашли способ избавиться и от первой, и от второй напасти. Правда, в исследовании пока участвовали только мыши. Для возвращения им роста шерсти учёные использовали комбинацию стволовых клеток из жировой ткани и молекулы АТФ (переносчик энергии в клетках живых организмов).

Разработка «стимулирует регенерацию волос, объединяя регенеративную способность первого с энергией второго компонента», объяснил глава отделения дерматологии клиники Эдуардо Лопес Бран.

Что это дало

Шерсть выросла заново у всех самцов. У одной половины — полностью, у другой — не полностью, но рост был интенсивный.

У самок такие же результаты получились в 90% случаев.

Результаты испытаний теперь предстоит подтвердить на людях.

Что ещё разработали для борьбы с облысением

В начале 2025 года стало известно, что американские учёные создали таблетки для лечения облысения. Клинический профессор дерматологии доктор Нил Садик обнадёжил потенциальных пациентов ещё и тем, что у препарата не должно быть побочных эффектов.

Предварительные данные второй фазы клинических испытаний лекарства показали, что волосы могут начать расти уже через два месяца с начала лечения.