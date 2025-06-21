Найдена новая причина развития фиброза печени

Японские исследователи из Университета Тохо выявили ранее неизвестный механизм, который способствует развитию фиброза печени — опасного состояния, при котором орган становится плотным и рубцуется. Открытие может стать основой для создания новых, более точечных методов лечения. Работа опубликована в журнале iScience.

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Фиброз печени часто развивается на фоне хронических заболеваний — таких как гепатит или стеатогепатит, связанный с метаболическими нарушениями. Если его не лечить, он может привести к циррозу или раку печени.

Команда под руководством доктора Такао Сэки и профессора Хироясу Накано обнаружила, что в процессе фиброза важную роль играют так называемые звездчатые клетки печени. В норме они хранят витамин A и находятся в «спящем» состоянии. Однако при повреждении печени они активируются, превращаясь в клетки, вырабатывающие коллаген и другие вещества, формирующие рубцовую ткань.

Исследование показало: при стимуляции активированных звездчатых клеток веществом FGF18 они начинают вырабатывать белок остеопонтин. Этот белок, в свою очередь, воздействует на соседние «спящие» клетки и активирует их. Таким образом, запускается цепная реакция, которая распространяет фиброз от клетки к клетке.

Особенность в том, что остеопонтин действует только на неактивные клетки — уже активированные он не затрагивает. Сигналы передаются через особый белок-рецептор на поверхности клеток — интегрин. Это дает ключ к пониманию того, как клетки «общаются» между собой и координируют развитие болезни.

«Мы открыли принципиально новую, самоподдерживающуюся систему клеточной связи при фиброзе печени. Это не просто ответ на повреждение, а сложная коммуникация между клетками», — отметили авторы исследования.

Также ученые считают, что связка FGF18–остеопонтин может стать перспективной мишенью для новых лекарств. Поскольку FGF18 воздействует избирательно — только на звездчатые клетки — можно разработать препараты, которые будут работать точечно, без побочных эффектов, характерных для более широких подходов.