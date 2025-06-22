Найден неочевидный признак раннего слабоумия

Мексиканские ученые из Университета Калима обнаружили неожиданный признак ранней деменции. Оказалось, что возрастное ухудшение способности ощущать прикосновения, вибрацию и распознавать предметы наощупь может служить ранним маркером будущих проблем с памятью и даже развития деменции. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Psychology (BioPsy).

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Команда выяснила, что процесс снижения тактильной чувствительности начинается уже в 20 лет, но становится особенно заметным после 60. Это связано с возрастными изменениями в механорецепторах кожи и истончением соматосенсорной коры головного мозга. Особую тревогу вызывает обнаруженная связь между тактильной чувствительностью и состоянием гиппокампа — области мозга, критически важной для памяти и обучения.

Эксперименты на животных показали, что лишение тактильной стимуляции приводит к снижению активности гиппокампа и ухудшению пространственной памяти. При этом сенсорная стимуляция, напротив, способствует улучшению когнитивных функций. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что тактильное взаимодействие с окружающим миром играет ключевую роль в поддержании здоровья мозга.

Полученные результаты открывают новые возможности для ранней диагностики когнитивных нарушений. Ученые предлагают включить оценку тактильной чувствительности в стандартные скрининговые тесты для пожилых людей. Это позволит выявлять группы риска на самых ранних стадиях, когда профилактические меры могут быть наиболее эффективными.