Ученые из Японии нашли огромную ошибку в рационе питания

Выяснилось, что недостаточное количество углеводов в рационе мужчин может повысить риск развития онкологических заболеваний.

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Японские специалисты в области здравоохранения выявили распространенный фактор развития раковых заболеваний, тесно связанный с рационом питания.

Новейшие исследования указывают на то, что корень проблемы заключается в нарушении равновесия между углеводами и жирами. К такому выводу пришли после анализа состояния здоровья свыше 45 тысяч представительниц женского пола и около 35 тысяч представителей мужского пола в возрастной группе от 35 до 69 лет.

Установлено, что дефицит углеводов в организме мужчин в ряде случаев может стимулировать развитие онкологических заболеваний.

"Повышенный риск преждевременной кончины от различных факторов (в особенности от рака) наблюдался у мужчин, в чьем рационе доля энергии, получаемой из углеводов, составляла менее 40%. При этом тип углеводов не имеет значения. Иными словами, они употребляли недостаточно углеводов", – пояснили врачи.

Мужчинам не рекомендуется злоупотреблять жирами, содержащимися в жирной пище. Полезные жиры не нанесут вреда здоровью, однако не следует допускать недостатка углеводной пищи.

Как утверждают медики, многие болезни, вне зависимости от половой принадлежности и возраста, возникают из-за дисгармонии питательных веществ. Желательно, чтобы рацион был сбалансированным, а продукты – натуральными, сообщает ИА ЕЛЬ.

Ранее нутрициолог Ларионова заявила, что завтракать следует после пробуждения в течение двух часов.