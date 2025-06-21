Французские ученые обнаружили загадочную группу крови

Группу крови называют редкой, если её носителями являются менее 0,4% от общей численности населения.

В Институте крови Франции исследователи сделали открытие, выявив у жительницы Гваделупы уникальную, сорок восьмую группу крови.

Как сообщает французская телерадиокомпания BFMTV, женщина стала первым человеком, официально зарегистрированным как носительница этой редкой разновидности.

"На данный момент эта пациентка является единственной в своем роде в мире", – подчеркнул медицинский биолог Тьерри Пейрард.

Редкая группа крови, официально зарегистрированная под номером 48, была названа «gwada negative» в честь Гваделупы, места рождения её единственной известной обладательницы.

Ввиду своей исключительности, она требует особого внимания, поскольку переливание несовместимой крови может спровоцировать серьезные осложнения, включая летальный исход.

Группы крови, встречающиеся менее чем у 0,4% населения, классифицируются как редкие. Во Франции таких людей насчитывается приблизительно 700 тысяч. Своевременное обнаружение таких индивидуумов критически важно для предоставления им необходимой помощи в экстренных ситуациях.