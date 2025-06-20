Врач оценил об онковакцине «Энтеромикс»

Ольга Уланкина, врач — эксперт лаборатории «Гемотест», прокомментировала RT информацию о том, что в России продолжаются клинические исследования онковакцины «Энтеромикс».

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«На доклиническом этапе исследований эффективность вакцины была доказана на мышах с развитой меланомой. Непривитые подопытные животные быстро погибали, тогда как все, кому сделали вакцину, остались живы. На данный момент вакцину испытывают на добровольцах. Это 48 человек в возрасте от 18 до 75 лет с подтверждёнными солидными опухолями. Всем участникам исследования ранее проводили лечение и исчерпали все доступные методы терапии, однако они не дали результата», — пояснила эксперт.

Отмечается, что в рамках испытания в опухолевую клетку подсаживают вирус, а затем используют её как «троянского коня» — вводят в организм, чтобы показать иммунной системе пациента, как отличить здоровую клетку от злокачественной.

«Подразумевается, что это поможет иммунитету уничтожать максимальное количество раковых клеток. По предварительным данным, вакцина показывает малую токсичность. Но для окончательных выводов нужно дождаться результатов исследования. Если результаты испытаний окажутся успешными, то это действительно может стать огромным прорывом в лечении онкологических заболеваний», — считает специалист.

По её словам, новую технологию потенциально рассматривают для лечения различных видов рака — от меланомы до опухолей желудочно-кишечного тракта.

Ранее сообщалось, что в России продолжаются клинические исследования онковакцины «Энтеромикс».