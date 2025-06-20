В Москве начали использовать ИИ для выявления артроза на рентгенографии

Искусственный интеллект помогает столичным медикам находить признаки артроза тазобедренного сустава на рентгене. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Специалисты столичного Центра диагностики и телемедицины завершили тестирования нового сервиса искусственного интеллекта. Он успешно прошел все виды проверок и теперь внедрен в Единый радиологический сервис для помощи московским рентгенологам. Алгоритм будет автоматически определять признаки артроза тазобедренного сустава на рентгенографии – это новое клиническое направление работы нейросетей в лучевой диагностике. Благодаря этому врачи смогут быстрее и точнее фиксировать изменения, характерные для заболевания. Сервис выделяет участки на изображении, где возможны признаки артроза, и производит измерения, экономя время специалиста при подготовке заключения», – рассказала Ракова.

Она также добавила, что теперь нейросети в московском здравоохранении могут определять на рентген-снимке патологии по 40 клиническим направлениям.