В Подмосковье запустят нового ИИ-помощника для меданализов

Помощника со встроенным ИИ, который будет расшифровывать лабораторные анализы, планируют запустить в Подмосковье. Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Сбербанка Герман Греф, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

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«Наш новый совместный проект очень важен для скорости оказания медицинской помощи и точности диагноза. В приложение на основе ЕМИАС хотим зашить AI-помощника "Сбера", который будет расшифровывать лабораторные анализы. Если есть отклонения - ИИ даст рекомендации простым и понятным языком. Например, при повышенном холестерине посоветует, как изменить питание», — приводятся в сообщении слова Воробьева.

Он добавил, что в следующем году планируется добавить интерактивный чат-бот для консультаций. Это поможет разгрузить подмосковные поликлиники от рутинной работы и сократить очные визиты на 1 млн.

По словам Грефа, искусственный интеллект ускоряет и упрощает доступ пациентов к медицинской помощи, повышает точность постановки диагноза и протокола лечения, а также дает врачам эффективные инструменты и высвобождает их время для работы с пациентами.

«Вместе с правительством Московской области мы будем разрабатывать, тестировать и внедрять технологии дистанционного мониторинга, цифровых помощников и другие решения на базе искусственного интеллекта, помогающие заботиться о здоровье каждого жителя Подмосковья», — цитирует пресс-служба Грефа.

О форуме

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!". В программе - Форум МСП, Форум креативных индустрий, Международный молодежный экономический форум "День будущего", форум "Лекарственная безопасность", дискуссионная площадка "Росконгресс урбан хаб". В рамках культурной программы пройдет фестиваль "Петербургские сезоны", а также традиционные Спортивные игры ПМЭФ.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.