Специалист оценил возможности ИИ в медицине

Искусственный интеллект может сыграть свою роль, будучи внедренным в систему здравоохранения, особенно с учетом того, что через несколько лет двенадцать вспомогательных продуктов ИИ будут применять в медучреждениях во всех регионах страны. Эту тему 19 июня обсуждали на сессии «Здравоохранение будущего: ответы на вызовы времени» в рамках ПМЭФ-2025. В чем здесь кроется проблема, на чем следует сделать акцент при выстраивании системы здравоохранения будущего, а также о других направлениях работы, в том числе с участниками СВО, мы побеседовали с заместителем председателя Совета Федерации Инной Святенко.

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Инна Юрьевна, где может быть «красная линия» цифровизации здравоохранения?

— Как программист по образованию, причем получивший эти знания еще на этапе появления первых программных продуктов, могу с уверенностью сказать, что цифровизацию нам не остановить и она действительно значительно облегчает жизнь в разных отраслях. Да, при решении технических вопросов машина ошибается реже, чем люди. Но человека нельзя исключать из процесса: цифровые контуры — это важно, но к программному продукту и к его применению должен быть взвешенный подход.

Что, по вашему мнению, тогда важнее в здравоохранении будущего, если не главенство искусственного интеллекта?

— Основы здравоохранения будущего, которые закладываются здесь и сейчас, — это тот фундамент, от которого во многом зависит благополучие людей и развитие нашей страны. Поэтому важно делать акцент на проактивную медицину, а именно на диспансеризацию и профилактику заболеваний через персонализированные рекомендации, на формирование привычек здорового образа жизни и правильного питания. А также на регулярное и углубленное обследование наших жителей даже в самых отдаленных уголках страны. Помимо разработки и поддержки инициатив, появление которых диктуют жизнь и актуальные вопросы, возникающие в регионах, Совет Федерации активно участвует в повестке по здоровьесбережению нации. Вместе с ведущими медицинскими центрами проводятся мероприятия по пропаганде и формированию здорового образа жизни, а также по профилактике сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

При поддержке Совета Федерации осуществляются проекты «Профилактический щит страны», «Онкопатруль», «Кардиорейд». Планируются к реализации такие проекты, как «Открытый разговор», «Здоровая страна начинается с тебя». Совместно с РЖД-Медицина — мероприятия по обеспечению доступности и качества медицинской помощи населению в труднодоступных населенных пунктах, в том числе по сохранению репродуктивного здоровья.

Когда говорят о здоровье будущего, возникает вопрос о болезнях будущего. Пандемия коронавируса показала, что неожиданно может появиться заболевание незнакомого характера. Подобные явления не исключены, в том числе и в процессе изменения климата.

— Сегодня мы говорим больше о том, как оперативно реагировать на новые угрозы и вызовы. Пережив историю с пандемией, мы прекрасно понимаем, насколько важно оперативно продумывать меры противодействия, чтобы не испытывать шок. Здесь и у нас, и во всем мире уже накоплен богатый опыт. Но если говорить о медикаментозном лечении болезней, то будущее, я считаю, за персонализированными препаратами, которые учитывают весь спектр индивидуальных особенностей того или иного организма.

Вопрос философский в этой части: как вы относитесь к нетрадиционной медицине? Но не к применению альтернативных препаратов, а к работе с психосоматикой, с биополем человека?

— Нельзя отрицать положительное влияние этих методов, но оно не до конца изучено. Именно лечением должны заниматься специалисты. Потому что, к сожалению, очень часто появляются люди, наделенные, назовем так, бизнес-навыками, а не талантом и профессионализмом врача. Люди им доверяют и упускают время, когда качественное профессиональное лечение могло бы им помочь. Поэтому за лечением — к доктору, а вот настрой на это лечение и желание улучшить свое состояние здоровья уже зависят от самого человека.

Много внимания уделяется здоровью, реабилитации участников специальной военной операции. А вы возглавляете рабочую группу в СФ по законодательному обеспечению прав и интересов участников СВО и членов их семей. Над какими законопроектами сейчас ведется работа?

— В марте, когда группа была сформирована, мы обсуждали инициативы по 17 законопроектам. Часть из них в работе. Многие темы поднимают как члены семей, так и сами бойцы.

Рабочей группой была проведена работа по подготовке проекта Указа Президента Российской Федерации, направленного на предоставление возможности одному из членов семьи раненого бойца получить бесплатную путевку для сопровождения на медицинскую реабилитацию. Это позволит им поддержать своих близких в санаториях и улучшить моральное состояние как самих защитников Родины, так и их родных. Каждую проблему, каждый пробел, который нужно восполнить, мы детально обсуждаем с руководителем фонда «Защитники Отечества», статс-секретарем — замминистра обороны РФ Анной Цивилевой.

Что вы думаете о поддержке семей бойцов, пропавших без вести?

— Эта тема обсуждается. С одной стороны, непонятен статус человека, который пропал: возможно, он геройски погиб, а может, находится в плену, он также может оказаться дезертиром. С другой стороны, семья потеряла кормильца, который ушел на специальную военную операцию. Над этой темой продолжим работать, чтобы соцобеспечение касалось всех тех, кто нуждается в поддержке.

Какой может быть поддержка семей участников СВО помимо пособий и выплат. Чем им можно помочь?

— В становлении. Например, 23 июня стартует пилотный проект «Хорошее дело» образовательной программы Академии развития гражданского общества «Добрино». Жены и матери военных, сами участники СВО научатся социальному проектированию, работе в сфере НКО. Ключевая задача — вовлечь их в социальные проекты, помочь им самим в открытии некоммерческих организаций. Тем самым проверить силы, найти единомышленников, найти партнеров и людей, с которыми у них есть возможность начать общее дело. Это один из этапов сопровождения человека, который выпал на какой-то период времени из обычной жизни. И для него, возможно, уже не будет удобным трудоустроиться по прежней специальности на прежнем месте работы.

Задача в этот сложный период — дать человеку именно то, в чем он нуждается. Достаточно остро стоит вопрос и психологической поддержки, потому что не хватает кадров. Специалисты такого профиля, которые способны помочь вернувшимся участникам СВО, — штучные. По всем нюансам идет межведомственная работа, все участники дают свои предложения, чтобы объединить усилия по программе комплексного сопровождения наших героев.