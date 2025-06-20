Вирус птичьего гриппа стал сильнее

Американские молекулярные биологи открыли свидетельства того, что стойкость вируса птичьего гриппа H5N1 к действию антител существенно выросла за последние несколько лет, что значительно повысило его пандемийный потенциал. Об этом сообщила пресс-служба Американского микробиологического общества (ASM).

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«Новые штаммы птичьего гриппа значительно лучше обходят барьеры, которые перед ними ставит человеческий иммунитет, чем это делали предыдущие вариации H5N1. Вирус серьезным образом мутировал по сравнению с тем, как он выглядел десять лет назад - новые и старые вариации птичьего группа совсем не похожи друг на друга», — заявил научный сотрудник Университета Северной Каролины в Шарлотте (США) Колби Форд, чьи слова приводит пресс-служба ASM.

Форд и исследователь из Университета Старого доминиона (США) Шириш Яса пришли к такому выводу при изучении взаимодействий между человеческими антителами и большим числом структурных вариаций гемагглютинина, одного из ключевых белков оболочки вируса гриппа, играющего важную роль в его проникновении в клетки легких людей, других млекопитающих и птиц.

В общей сложности ученые изучили свыше 1,8 тыс. форм этого пептида, которые были выявлены при изучении всех известных штаммов птичьего гриппа, и определили при помощи системы ИИ AlphaFold3 то, насколько активно с этими вариациями вирусного белка соединялся набор из 11 антител, которые вырабатываются человеческим иммунитетом при заражении H5N1. Как объясняют биологи, чем активнее идут эти химические взаимодействия, тем эффективнее иммунитет противостоит инфекции.

Анализ выявил тревожную тенденцию - эффективность действия антител на вирусные белки достаточно быстро снижалась по мере движения от самых старых штаммов H5N1, изученных еще в конце 1990-х годов, к современным вариациям этого вируса. Это говорит о том, что птичий грипп эволюционирует в сторону приобретения более эффективных защитных систем, скрывающих его от внимания иммунитета.

В дополнение ученые обнаружили, что вирус H5N1 активно циркулирует между разными видами млекопитающих и птиц, и при этом не обладает четко выраженным резервуаром инфекции. Вкупе с быстрым развитием стойкости к действию антител все это говорит о значительном повышении пандемийного потенциала птичьего гриппа, подытожили Яса и Форд.

О птичьем гриппе

В последние три года ученые начали фиксировать стремительное распространение птичьего гриппа по большому числу популяций морских животных и птиц, обитающих на территории Северной и Южной Америки, а также Антарктики. Так, за последние два года экологи выявили несколько мощных вспышек птичьего гриппа среди альбатросов и тюленей, обитающих у берегов Фолклендских островов и Южной Георгии, а за 2024 год в США эпизоды распространения новых штаммов H5N1 неоднократно фиксировались на молочных фермах и птицефабриках.