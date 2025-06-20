Обезьяны-долгожители помогут в создании рецепта долгой жизни

Курчатовский комплекс медицинской приматологии в Сочи начал изучение единственной в мире коллекции обезьян-долгожителей возрастом более 20-30 лет для выявления новых механизмов, ответственных за старение, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент НИЦ "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.

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Он отметил, что научный центр, который модернизируется, содержит 7 тыс. обезьян 23 видов.

«Редкая ситуация: у нас единственная в мире коллекция пожилых обезьян, очень большая. Это макаки-резусы и павианы. <…> Они живут в природе в среднем 18 лет, так как [есть] болезни, травмы, хищники, все остальное. У нас большое количество обезьян, которые старше 20 лет и весьма большое - старше 30 лет. То есть это очень пожилые обезьяны. Сейчас мы выделили эти возрастные группы и начали тотальный скрининг», — сказал Ковальчук, выступая на сессии "Здоровое долголетие без компромиссов".

Глава Курчатовского института пояснил, что животных-долгожителей изучают "по всем программам", используя УЗИ-, МРТ- и КТ-методы, а также все виды анализов.

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