Ученые опровергли связь сладких напитков со старческим слабоумием

Ученые опровергли связь между старческим слабоумием и сладкими напитками. При этом исследователи подтвердили, что сахар, содержащийся в таких напитках, действительно оказывает отрицательное влияние на другие аспекты здоровья.

Ученые опровергли способность сладких напитков вызвать старческое слабоумие. Об этом ранее заявляли американские ученые, которые обратили внимание на то, что сахар способствует бремени метаболических заболеваний. Последние в свою очередь являются важными факторами риска развития деменции.

Поэтому они связали потребление этих продуктов во взрослом возрасте с риском снижения когнитивных способностей в более позднем возрасте.

Однако ученые из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Ханчжоу изучили предыдущие исследования и заявили, что никакой явной связи между напитками, содержащими сахар, и деменцией нет.

Об этом говорится в журнале JAMA Psychiatry.

Однако они подчеркивают, эти результаты не опровергают отрицательное влияние сахара на другие аспекты здоровья. Д