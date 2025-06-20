Ученые опровергли связь сладких напитков со старческим слабоумием

runews24.ru

Ученые опровергли связь между старческим слабоумием и сладкими напитками. При этом исследователи подтвердили, что сахар, содержащийся в таких напитках, действительно оказывает отрицательное влияние на другие аспекты здоровья.

Ученые опровергли связь сладких напитков со старческим слабоумием
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Ученые опровергли способность сладких напитков вызвать старческое слабоумие. Об этом ранее заявляли американские ученые, которые обратили внимание на то, что сахар способствует бремени метаболических заболеваний. Последние в свою очередь являются важными факторами риска развития деменции.

Поэтому они связали потребление этих продуктов во взрослом возрасте с риском снижения когнитивных способностей в более позднем возрасте.

Однако ученые из Медицинской школы Чжэцзянского университета в Ханчжоу изучили предыдущие исследования и заявили, что никакой явной связи между напитками, содержащими сахар, и деменцией нет.

 Об этом говорится в журнале JAMA Psychiatry.

 Однако они подчеркивают, эти результаты не опровергают отрицательное влияние сахара на другие аспекты здоровья. Д

«Учитывая вредное воздействие на метаболическое здоровье и влияние на хронические заболевания, связь между ранним потреблением сладких и сладких напитков и риском развития деменции следует изучить», – заключают они.