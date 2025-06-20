Разработаны тесты для определения риска внезапной смерти

Тесты для определения риска внезапной смерти и раннего выявления онкологических заболеваний почек разработали в РФ, они сейчас готовятся к внедрению. Об этом сообщил директор Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского Константин Котенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

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«В рамках предиктивной генетики нами разработаны и готовятся к внедрению тесты для определения риска внезапной смерти, раннего выявления онкологических заболеваний почек и других болезней», — сказал он.

Кроме того, он рассказал о технологии лечения артроза в грудных суставах собственными клетками пациента.

«В амбулаторных условиях за шесть часов без длительной реабилитации пациент получает терапию, при этом восстанавливается хрящ, и на ранних стадиях заболевания, и на поздних стадиях заболевания останавливается прогрессирование болезни. Это является заменой эндопротезированию. Мы довели нашу работу до завершения и уже внесли клинические рекомендации. Планируем в 2026 году зарегистрировать медицинское изделие для этой технологии, и такое лечение уже станет широко доступным для наших граждан в любой медицинской организации в нашей стране», — рассказал Котенко.

Он привел данные, согласно которым в РФ насчитывается 1,5 миллиона человек, которые страдают артрозами различных суставов.

Также он рассказал о генной терапии старения. По его словам, генная терапия потенциально позволит регулировать активность любых генов, что создает широкое поле терапевтического применения.

«Еще одним перспективным направлением биологии старения является разработка биомедицинских продуктов, содержащих экзосомы. Это внеклеточные визикулы с биологическими маркерами. Первый такой продукт был разработан МГУ для лечения мужского бесплодия, ждем завершения клинических исследований. Мы совместно с коллегами планируем создать препарат для профилактики лечения возрастной потери мышечной массы - саркопении. Нами получены интересные предварительные результаты, которые показывают, что экзосомы способны влиять как на ускорение старения молодых клеток, так и на омолаживание стареющих клеток. Именно на основе этого эффекта мы планируем разработать препарат для наращивания мышечной массы», — пояснил Котенко.

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.